Rencontre en ciel pur

Saint-Véran Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-06 00:00:00

Date(s) :

2026-07-05

C’est LE festival d’astronomie dans les alpes !!

Passionné·e ou curieux·se d’astronomie ? Rencontre en ciel pur, ouvre les vacances d’été. Il rassemble petits et grands à Saint-Véran, autour d’une nouvelle thématique astro chaque année.

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Saint-Véran 05350 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 46 76 18

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English : Meeting in pure sky

See you for a new astronomical meeting on the theme of exoplanets!

L’événement Rencontre en ciel pur Saint-Véran a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras