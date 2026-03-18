Rencontre en ciel pur Saint-Véran
Rencontre en ciel pur Saint-Véran dimanche 5 juillet 2026.
Rencontre en ciel pur
Saint-Véran Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-06 00:00:00
Date(s) :
2026-07-05
C’est LE festival d’astronomie dans les alpes !!
Passionné·e ou curieux·se d’astronomie ? Rencontre en ciel pur, ouvre les vacances d’été. Il rassemble petits et grands à Saint-Véran, autour d’une nouvelle thématique astro chaque année.
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Saint-Véran 05350 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 46 76 18
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English : Meeting in pure sky
See you for a new astronomical meeting on the theme of exoplanets!
L’événement Rencontre en ciel pur Saint-Véran a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras