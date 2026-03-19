Rencontre en ciel pur Table ronde Qu’est-ce que les nuances de couleurs racontent des planètes ?

Saint-Véran Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 16:30:00

fin : 2026-07-06 18:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Sous forme d’échanges avec plusieurs scientifiques, les tables rondes proposées offrent l’opportunité de découvrir et d’approfondir ses connaissances en astronomie ainsi que d’explorer des sujets d’actualité.

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Saint-Véran 05350 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 46 76 18 info@guillestroisqueyras.com

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English :

In the form of discussions with a number of scientists, the round tables offer the opportunity to discover and deepen your knowledge of astronomy, as well as to explore topical issues.

L’événement Rencontre en ciel pur Table ronde Qu’est-ce que les nuances de couleurs racontent des planètes ? Saint-Véran a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras