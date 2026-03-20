Rencontre en ciel pur Toupe de Newton quand toutes les couleurs deviennent lumière ! Saint-Véran
Rencontre en ciel pur Toupe de Newton quand toutes les couleurs deviennent lumière ! Saint-Véran dimanche 5 juillet 2026.
Rencontre en ciel pur Toupe de Newton quand toutes les couleurs deviennent lumière !
Saint-Véran Hautes-Alpes
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-05
Rejoins nous fabriquer ta propre toupie ! Une manière simple et fascinante de comprendre que la lumière du Soleil — et celle des étoiles — est un mélange de couleurs. Car dans le cosmos, chaque teinte raconte une histoire.
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Saint-Véran 05350 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 46 76 18 info@guillestroisqueyras.com
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English :
Join us in making your own spinning top! A simple and fascinating way to understand that sunlight and starlight is a mixture of colors. Because in the cosmos, every hue tells a story.
L’événement Rencontre en ciel pur Toupe de Newton quand toutes les couleurs deviennent lumière ! Saint-Véran a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras