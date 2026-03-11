Rencontre en constellation d’Orion Lacaze aux Sottises Orion

Rencontre en constellation d’Orion

Lacaze aux Sottises 11 Route Lasbordes Orion Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

15h30, Lacaze aux Sottises à Orion atelier Partage avec Sylvain Prudhomme. Les lecteurs de Par les routes (Éditions L’Arbalète) partagent leurs impressions, leurs extraits favoris et

pourquoi pas leur envie de lever le pouce et de partir à la rencontre d’aventures humaines.

17h, Lacaze aux Sottises à Orion lecture musicale du livre Coyote (Éditions de Minuit) avec Sylvain Prudhomme et Marion Bortoluzzi, suivie d’un buffet. Une plongée brute et poétique dans l’Amérique des marges, à la lisière du carnet de voyage, du poème et du documentaire.

18h30, château d’Orion dialogue autour du livre L’enfant dans le taxi (Éditions de Minuit). Qui est M., cet enfant allemand dont Simon, le jour de l’enterrement de son grand-père, apprend l’existence depuis toujours cachée ?

En partenariat avec le château d’Orion, les Rencontres d’Orion, Le Moment Librairie de Salies-de-Béarn. .

Lacaze aux Sottises 11 Route Lasbordes Orion 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 68 71

