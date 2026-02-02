Rencontre en musique autour du film Terra Nostra Châteaux en fête Villa Les Roses Les Grandes Fenêtres Excideuil

Rencontre en musique autour du film Terra Nostra Châteaux en fête

Villa Les Roses Les Grandes Fenêtres 8-10 Rue Jean Chavoix Excideuil Dordogne

Tarif : – –

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

2026-05-02

Echange, rencontre, projection autour du film Terra Notra , œuvre symphonique mise en image de 30 minutes sur le changement climatique. En présence du compositeur Christophe Chagnard et la violoniste Jo Nardolillo, avec des poèmes d’Emily Siff, et un film de Charlie Spears, de Hullabaloo. Cette œuvre a été créée pour mobiliser, éduquer, inspirer et donner aux gens les moyens d’agir en faveur d’un changement personnel et politique afin de protéger notre planète.

Réservation recommandée. Participation libre.

Cette animation est prévue en extérieur avec possibilité de repli à l’intérieur en cas de mauvais temps. .

+33 5 53 62 08 20 contact@lesgrandesfenetres.fr

