Rencontre en plein air Lac de Peyre Labouheyre

Rencontre en plein air Lac de Peyre

Lac de Peyre Labouheyre Landes

Début : 2025-09-17

fin : 2025-09-17

2025-09-17

?? Animation du Mercredi??

?? Mercredi 17 septembre 2025

?? De 9h30 à 11h30

?? Rencontre en plein air

?? Au Lac de Peyre Labouheyre

Venez partager un moment convivial avec vos enfants (0-6 ans) et d’autres familles, dans un cadre nature propice à la découverte et aux échanges.

?? Jeux, discussions, balades, rires… un joli temps à vivre ensemble !

? Gratuit, sans inscription.

?? Ouvert aux parents, grands-parents et proches accompagnant les enfants. .

Lac de Peyre Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 41 25 82 parentalite@coeurhautelande.fr

