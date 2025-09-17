Rencontre en plein air Lac de Peyre Labouheyre
Rencontre en plein air Lac de Peyre Labouheyre mercredi 17 septembre 2025.
Rencontre en plein air Lac de Peyre
Lac de Peyre Labouheyre Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17
fin : 2025-09-17
Date(s) :
2025-09-17
?? Animation du Mercredi??
?? Mercredi 17 septembre 2025
?? De 9h30 à 11h30
?? Rencontre en plein air
?? Au Lac de Peyre Labouheyre
Venez partager un moment convivial avec vos enfants (0-6 ans) et d’autres familles, dans un cadre nature propice à la découverte et aux échanges.
?? Jeux, discussions, balades, rires… un joli temps à vivre ensemble !
? Gratuit, sans inscription.
?? Ouvert aux parents, grands-parents et proches accompagnant les enfants. .
Lac de Peyre Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 41 25 82 parentalite@coeurhautelande.fr
English : Rencontre en plein air Lac de Peyre
German : Rencontre en plein air Lac de Peyre
Italiano :
Espanol : Rencontre en plein air Lac de Peyre
L’événement Rencontre en plein air Lac de Peyre Labouheyre a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Cœur Haute Lande