Rencontre en surréalisme : lecture concert autour de Federico Garcia Lorca Halle Saint-Pierre Paris

Au programme

Poète, dramaturge, peintre, pianiste et compositeur, Federico Garcia Lorca (1898 – 1936), comme son ami Manuel de Falla, était passionné de flamenco. Il s’est fait le défenseur de la culture populaire andalouse et a montré ses affinités possibles avec le langage de l’avant-garde. Proche des surréalistes, Federico Garcia Lorca est considéré comme l’un des plus grands poètes espagnols.

La mise en voix des textes de Lorca par le comédien Charles Gonzales donnera à entendre toute leur dimension poétique et dramaturgique.

En dialogue, des morceaux de musique espagnole classique et contemporaine (Manuel de Falla) seront interprétés par Caroline Delume à la guitare et Laure Morabito au clavecin.

La séance se prolongera par un verre de l’amitié.

En savoir plus

Charles Gonzales est comédien, metteur en scène, dramaturge et essayiste. Il a été formé au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique à Paris, dans les classes de Pierre Debauche et d’Antoine Vitez. Il a joué notamment sous la direction de Jean-Louis Barrault, Roger Planchon, Jorge Lavelli, Gérard Gélas, Iannis Iordanidis, Hans Peter Cloos, Jacques Kraemer, Michel Fagadau, Jean-Louis Martinelli… Il a écrit, réalisé et joué une trilogie : Camille Claudel, Thérèse d’Avila et Sarah Kane.

Caroline Delume est guitariste et théorbiste, elle joue en soliste, musique de chambre et orchestre. Elle collabore avec des compositeurs, chefs d’orchestre, chanteurs, instrumentistes, ingénieurs du son et joue avec des ensembles spécialisés en musique ancienne et en création de musique contemporaine. Elle est professeur de lecture à vue au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et professeur de guitare et d’improvisation au Conservatoire de Versailles.

Laure Morabito est une claveciniste française reconnue pour son engagement dans la promotion du répertoire contemporain pour clavecin. Elle partage son temps entre les concerts, l’enseignement, l’édition et la diffusion de la musique contemporaine. Elle enseigne le clavecin et la musique de chambre au Conservatoire de Boulogne-Billancourt ainsi qu’au Pôle supérieur. Elle est également responsable de la collection « Clavecin 20/21 » aux Éditions Henry Lemoine.

Organisation

Françoise Py est présidente de l’association l’APRES. Poète et écrivaine, elle a été maître de conférence en Histoire et théories de l’art à l’Université de Paris 8, département d’arts plastiques. Elle a écrit de nombreux articles sur les artistes peintres, sculpteurs et écrivains surréalistes notamment dans la revue numérique Mélusine. Elle organise les rencontres en surréalisme, à la Halle Saint-Pierre, dans le cadre de l’APRES .

https://www.melusine-surrealisme.fr/wp/melusine-numerique

https://www.hallesaintpierre.org/rencontres-en-surrealisme/

L’APRES (Association pour la Recherche et l’Étude du Surréalisme) propose une après-midi poétique et musicale autour de Federico Garcia Lorca.

Le samedi 24 janvier 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Halle Saint-Pierre 2, rue Ronsard 75018 Paris

https://www.hallesaintpierre.org/rencontres-en-surrealisme/ +33699080263 francoise.py@univ-paris8.fr



