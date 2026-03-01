Rencontre en surréalisme : Nora Mitrani, La Raison ardente : du romantisme au surréalisme Halle Saint-Pierre Paris

Au programme

Nora Mitrani, née en 1921 à Sofia et décédée en 1961, était une écrivaine surréaliste, sociologue et compagne de Julien Gracq, connue pour son ouvrage « Rose au coeur violet » et son engagement dans le mouvement surréaliste.

Conférence par Patrick Lepetit, à l’occasion de la parution de l’ouvrage de Nora Mitrani : La Raison ardente : du romantisme au surréalisme (présentation par Patrick Lepetit et Michael Löwy, éditions le Retrait, 2025).

Jean-François Rabain, fera en complément une conférence sur « Nora Mitrani et la création des anagrammes ».

En savoir plus

Patrick Lepetit est un essayiste, poète et collagiste spécialisé dans l’étude des liens entre surréalisme et ésotérisme, notamment à travers ses ouvrages comme Surréalisme et ésotérisme et Surréalistes et alchimistes, chemins croisés.

Jean-Francois Rabain est psychiatre et psychanalyste, spécialiste d’Unica Zürn et d’Hans Bellmer

Organisation

Françoise Py est présidente de l’association l’APRES. Poète et écrivaine, elle a été maître de conférence en Histoire et théories de l’art à l’Université de Paris 8, département d’arts plastiques. Elle a écrit de nombreux articles sur les artistes peintres, sculpteurs et écrivains surréalistes notamment dans la revue numérique Mélusine. Elle organise les rencontres en surréalisme, à la Halle Saint-Pierre, dans le cadre de l’APRES .

https://www.melusine-surrealisme.fr/wp/melusine-numerique

https://www.hallesaintpierre.org/rencontres-en-surrealisme/

L’APRES (Association pour la Recherche et l’Étude du Surréalisme) propose une conférence sur Nora Mitrani, à l’occasion de la parution de l’ouvrage de Nora Mitrani : La Raison ardente : du romantisme au surréalisme.

Le samedi 28 mars 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-28T16:00:00+01:00

fin : 2026-03-28T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-28T15:00:00+02:00_2026-03-28T17:00:00+02:00

Halle Saint-Pierre 2, rue Ronsard 75018 Paris

https://www.hallesaintpierre.org/rencontres-en-surrealisme/ +33699080263 francoise.py@univ-paris8.fr



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