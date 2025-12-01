Rencontre entre Couleurs et Vibra’Sons Florinum Plouguerneau
Rencontre entre Couleurs et Vibra’Sons Florinum Plouguerneau dimanche 14 décembre 2025.
Rencontre entre Couleurs et Vibra’Sons
Florinum 501 Lieu-dit Kerdidreun Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Rencontre entre Couleurs et Vibra’Sons à Plouguerneau
Expo-vente & Bons cadeau
Venez découvrir les toiles, les sons, les hydrolats et les séances bien-être de Sei Su, L’Emerveille, Florinum et L’Arbre de Vie Sonore
4 univers où se rencontrent les couleurs, les sons, les vibrations, les parfums pour le plaisir des sens, un moment de résonance et de bien-être
Suzy, D’Elfine, Caroline et Karine vous dévoilent leur passion et partagent leur savoir être.
Une expo-vente chamarrée, où vous pourrez vivre des rencontres ressourçantes, où vous trouverez, sans aucun doute, un cadeau qui vous ressemble, votre pépite à offrir ou à vous offrir en ces temps de fêtes qui approchent.
Performances chantées et dansées sur les toiles à 14h et 16h
Entrée libre .
Florinum 501 Lieu-dit Kerdidreun Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 37 59 25 79
English :
L’événement Rencontre entre Couleurs et Vibra’Sons Plouguerneau a été mis à jour le 2025-11-28 par OT PAYS DES ABERS