Rencontre entre Couleurs et Vibra’Sons Florinum Plouguerneau

Rencontre entre Couleurs et Vibra’Sons

Florinum 501 Lieu-dit Kerdidreun Plouguerneau Finistère

Début : 2025-12-14 14:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

Rencontre entre Couleurs et Vibra’Sons à Plouguerneau

Expo-vente & Bons cadeau

Venez découvrir les toiles, les sons, les hydrolats et les séances bien-être de Sei Su, L’Emerveille, Florinum et L’Arbre de Vie Sonore

4 univers où se rencontrent les couleurs, les sons, les vibrations, les parfums pour le plaisir des sens, un moment de résonance et de bien-être

Suzy, D’Elfine, Caroline et Karine vous dévoilent leur passion et partagent leur savoir être.

Une expo-vente chamarrée, où vous pourrez vivre des rencontres ressourçantes, où vous trouverez, sans aucun doute, un cadeau qui vous ressemble, votre pépite à offrir ou à vous offrir en ces temps de fêtes qui approchent.

Performances chantées et dansées sur les toiles à 14h et 16h

Entrée libre .

Florinum 501 Lieu-dit Kerdidreun Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 37 59 25 79

