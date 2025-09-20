Rencontre entre histoire et disciplines martiales Château de l’IME Tonnay-Charente, Croix-Rouge Française Tonnay-Charente

Rencontre entre histoire et disciplines martiales Samedi 20 septembre, 14h00 Château de l’IME Tonnay-Charente, Croix-Rouge Française Charente-Maritime

Gratuit.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Tonnay-Charente est si souvent associée à son pont suspendu et au château de Rochechouart qu’il est tentant d’y inviter le public à les (re)découvrir.

Ce site emblématique de la commune accueillera des démonstrations originales de sports de combats et arts martiaux.

Un programme d’animations réalisé avec le précieux concours des associations tonnacquoises Spartan TC, Judo Club, Karaté Club Tonnay-Charente et Aïkido dans la Cour d’honneur exceptionnellement ouverte au public par l’IME Tonnay-Charente / Croix-Rouge Française.

Renseignements 05 46 82 63 95 / animationssportives@tonnay-charente.fr

Château de l’IME Tonnay-Charente, Croix-Rouge Française 2 Rue de Lattre de Tassigny 17430 Tonnay-Charente Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:animationssportives@tonnay-charente.fr »}]

