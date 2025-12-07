Rencontre-Entretien-Dédicace Jullouville

Rencontre-Entretien-Dédicace

23 Place de la Gare Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Alexis SALATKO, sera le 2e invité de la saison. Il nous présentera son tout nouveau roman, L’enfant à la tête baissée C’est l’histoire d’Alio (Alexis Salatko), enfant victime d’une maladie étrange la depnophobie, qui l’empêche de manger devant les autres. Il devient si frêle qu’il ne peut tenir sa tête droite. Il se réfugie alors dans la lecture et bientôt l’écriture. Ce roman autobiographique est le plus personnel parmi la vingtaine d’ouvrages écrits par ce cherbourgeois aux origines slaves.

Réservation recommandée. .

23 Place de la Gare Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 16 51 15 76 veroniqueravalet@wanadoo.fr

