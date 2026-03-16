Rencontre-entretien-dédicace Bibliothèque Pour Tous de Jullouville Jullouville

Rencontre-entretien-dédicace

Bibliothèque Pour Tous de Jullouville 23 Pl. de la Gare Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 16:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

La Bibliothèque Pour Tous de Jullouville, dans le cadre de sa saison des Rencontres-Entretiens , recevra Julie WOLKENSTEIN, pour son tout nouveau roman Chimère . Entretien suivi d’une séance de dédicaces.

Il est recommandé de réserver. .

Bibliothèque Pour Tous de Jullouville 23 Pl. de la Gare Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 16 51 15 76 veroniqueravalet@wanadoo.fr

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English : Rencontre-entretien-dédicace

L’événement Rencontre-entretien-dédicace Jullouville a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Granville Terre et Mer