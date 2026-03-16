Rencontre-entretien-dédicace Bibliothèque Pour Tous de Jullouville Jullouville
Rencontre-entretien-dédicace Bibliothèque Pour Tous de Jullouville Jullouville samedi 4 avril 2026.
Rencontre-entretien-dédicace
Bibliothèque Pour Tous de Jullouville 23 Pl. de la Gare Jullouville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 16:00:00
fin : 2026-04-04 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
La Bibliothèque Pour Tous de Jullouville, dans le cadre de sa saison des Rencontres-Entretiens , recevra Julie WOLKENSTEIN, pour son tout nouveau roman Chimère . Entretien suivi d’une séance de dédicaces.
Il est recommandé de réserver. .
Bibliothèque Pour Tous de Jullouville 23 Pl. de la Gare Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 16 51 15 76 veroniqueravalet@wanadoo.fr
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English : Rencontre-entretien-dédicace
L’événement Rencontre-entretien-dédicace Jullouville a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Granville Terre et Mer