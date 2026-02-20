Rencontre Éric Reinhardt Le Livre sur la Place Musée des Beaux-Arts de Nancy Auditorium Nancy

Rencontre Éric Reinhardt Le Livre sur la Place

Pour la collection Ma nuit au musée , l’auteur des romans Cendrillon, Le Système Victoria ou encore L’Amour et les forêts a choisi de passer une nuit à la Galleria Borghese, à Rome. Il en fait un récit critique, poétique et ironique, sur sa quête de la beauté qui donne sens à sa vie, entremêlant l’expérience de cette nuit et conte fantastique réinventant le mythe d’Hermaphrodite. Entre rêverie et réalités de notre monde contemporain, il évoque les œuvres de Bellini, Raphaël et du Caravage entre autres avec lesquelles il partage la nuit du 30 avril 2024. Mais c’est allongé aux côtés de l’ Hermaphrodite endormi de Le Bernin qu’il explore la grande question du genre et la violence des rapports amoureux entre les hommes et les femmes.

L’imparfait de Éric Reinhardt (Stock collection Ma nuit au musée ).

animée par

Sarah POLACCI

Commissaire générale du Livre sur la Place

Séance de dédicaces sur place avec la participation de la Librairie Didier.Tout public

English :

For the Ma nuit au musée collection, the author of the novels Cendrillon, Le Système Victoria and L?Amour et les forêts chose to spend a night at the Galleria Borghese in Rome. The result is a critical, poetic and ironic account of his quest for the beauty that gives meaning to his life, interweaving the experience of that night with a fantastic tale reinventing the myth of Hermaphrodite. Between reverie and the realities of our contemporary world, he evokes the works of Bellini, Raphael and Caravaggio, among others, with whom he shares the night of April 30, 2024. But it’s lying next to the Sleeping Hermaphrodite Hermaphrodite endormi by Bernini that he explores the great question of gender and the violence of love between men and women.

L’imparfait by Éric Reinhardt (Stock collection Ma nuit au musée ).

hosted by

Sarah POLACCI

General Curator, Livre sur la Place

On-site signing session with Librairie Didier.

