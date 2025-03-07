Rencontre et activités avec les lamas et alpagas Pitgam

Rencontre et activités avec les lamas et alpagas

Coup de cœur garanti !

Dans la ferme, les enfants et les adultes sont invités à vivre une expérience unique dans un monde différent de la vie quotidienne où ils peuvent entrer en contact direct avec les Camélidés. Les lamas et alpagas ont une mauvaise réputation ils crachent ! ce qui n’est pas totalement faux, les camélidés crachent uniquement sur les membres de leurs espèces, lors des conflits portant en particulier sur la nourriture. Mon objectif lors de cette visite personnalisée est de vous faire découvrir les camélidés les approcher, les observer, participer au nourrissage, les balader.

Pendant votre visite vous pourrez découvrir des animaux attachants, calmes et curieux.

12 personnes maximum à la fois pour vivre un moment unique avec les animaux.

+33 3 28 68 71 06 contact@terredeflandretourisme.com

A real treat!

On the farm, children and adults alike are invited to experience a world apart from everyday life, where they can come into direct contact with Camelids. Llamas and alpacas have a bad reputation for spitting , but this is not entirely untrue. Camelids only spit at members of their own species, particularly in conflicts over food. My aim during this personalized visit is to introduce you to camelids: get up close to them, observe them, take part in feeding them and take them for a walk.

During your visit, you’ll discover animals that are endearing, calm and curious.

a maximum of 12 people at a time to experience a unique moment with the animals.

