Rencontre et atelier : « Archéomaquette » Place du Chapitre Nîmes

Rencontre et atelier : « Archéomaquette » Place du Chapitre Nîmes samedi 20 septembre 2025.

Rencontre et atelier : « Archéomaquette » Samedi 20 septembre, 14h00 Place du Chapitre Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Atelier archéologie : explorez un chantier de fouilles

À partir d’une maquette, découvrez de manière ludique toutes les étapes d’un chantier de fouilles :

du projet d’aménagement d’un équipement,

jusqu’à l’interprétation des données scientifiques.

Remontez le temps en explorant les différentes couches du sol et comprenez comment l’archéologie participe à la sauvegarde de notre patrimoine.

Place du Chapitre Place du Chapitre, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie Située dans le cœur historique, entre le musée du vieux Nîmes et la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor, la place du Chapitre possède une fontaine monumentale en escalier.

Atelier archéologie : explorez un chantier de fouilles

© Dominique Marck – Ville de Nîmes