Rencontre et atelier avec Emmanuelle Halgand Centre multi-activités Biéville-Beuville

Rencontre et atelier avec Emmanuelle Halgand

Centre multi-activités Bibliothèque de Biéville-Beuville Biéville-Beuville Calvados

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Lire en Hiver ? c’est le meilleur moment pour découvrir les actualités des auteurs, autrices et maisons d’édition normands, au plus près de chez vous.

Du 20 janvier au 08 février, partez à la découverte d’univers artistiques et littéraires variés, dans les bibliothèques et librairies de Normandie.

Le MERCREDI 21 JANVIER à 10h45, rendez-vous dans notre bibliothèque de Biéville-Beuville pour la découverte de l’univers d’Emmanuelle Halgand. Petits et grands bienvenus !?

Un événement proposé et organisé par Normandie Livre & Lecture

Gratuit/Sur inscription ( à partir de 4 ans)

Vente/Dédicace en partenariat avec Le Cheval Crayon .

Centre multi-activités Bibliothèque de Biéville-Beuville Biéville-Beuville 14112 Calvados Normandie +33 9 62 14 86 38 bibliotheque@bieville-beuville.fr

English : Rencontre et atelier avec Emmanuelle Halgand

Lire en Hiver? it’s the best time to find out what’s happening with authors and publishing houses in Normandy, as close to home as possible.

