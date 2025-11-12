Rencontre et Atelier avec Nicolas Michel Espace Philippe Auguste Vernon

Rencontre et Atelier avec Nicolas Michel

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : 2025-11-12 10:30:00

fin : 2025-11-12 12:00:00

2025-11-12

[ O L’EAU ]

Atelier artistique autour de l’eau avec l’auteur illustrateur Nicolas Michel.

Nicolas Michel, Pépite au salon du livre jeunesse de Montreuil, emmènera les enfants dans son univers où la nature et l’écologie dominent. A travers son album Au fil de l’eau il parlera de son métier et proposera un atelier artistique aux enfants.

CP et CE 1 10h30

CE2, CM1 et CM2 14h

Pour les enfants de CP et CE1, parents bienvenus.

Gratuit sur inscription. .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06 mediatheque.vernon@sna27.fr

