Rencontre et atelier avec René.e Guéret
Rencontre et atelier avec René.e Guéret samedi 15 novembre 2025.
Rencontre et atelier avec René.e
2 Rue Jules Sandeau Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 14:30:00
fin : 2025-11-15 17:30:00
Date(s) :
2025-11-15
Nous avons le plaisir d’accueillir René.e à la librairie pour un double événement
Une rencontre, de 11h à 13h, autour de son nouveau roman graphique en cours de création.
Un atelier d’écriture de 14h30 à 17h30, qui se fera à partir d’une sélection d’images et de livres de la librairie. .
2 Rue Jules Sandeau Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 75 24 viesminuscules@orange.fr
English : Rencontre et atelier avec René.e
German : Rencontre et atelier avec René.e
Italiano :
Espanol : Rencontre et atelier avec René.e
L’événement Rencontre et atelier avec René.e Guéret a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Grand Guéret