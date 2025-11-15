Rencontre et atelier avec René.e Guéret

Nous avons le plaisir d’accueillir René.e à la librairie pour un double événement

Une rencontre, de 11h à 13h, autour de son nouveau roman graphique en cours de création.

Un atelier d’écriture de 14h30 à 17h30, qui se fera à partir d’une sélection d’images et de livres de la librairie. .

2 Rue Jules Sandeau Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 75 24 viesminuscules@orange.fr

