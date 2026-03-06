Rencontre et atelier papier découpé Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé

Rencontre et atelier papier découpé

Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère

Rencontre & atelier papier découpé

Une présentation et une démonstration des livres en papier découpé de l’artiste Nicolette Jelen.

Gratuit Tout public Sur inscription

Organisé par la médiathèque Julien Gracq .

Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88

