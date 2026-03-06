Rencontre et atelier papier découpé Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé
Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
2026-04-11
Rencontre & atelier papier découpé
Une présentation et une démonstration des livres en papier découpé de l’artiste Nicolette Jelen.
Gratuit Tout public Sur inscription
Organisé par la médiathèque Julien Gracq .
Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88
