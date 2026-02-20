Rencontre et ateliers autour de l’épinette LA NEF Saint-Dié-des-Vosges
Rencontre et ateliers autour de l’épinette LA NEF Saint-Dié-des-Vosges mercredi 11 mars 2026.
Rencontre et ateliers autour de l’épinette
LA NEF 64 rue des Frères-Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mercredi Mercredi 2026-03-11 14:00:00
fin : 2026-03-11 16:30:00
2026-03-11
Ateliers et rencontre autour de l’instrument de musique traditionnel populaire éponyme des Vosges méridionales.Tout public
LA NEF 64 rue des Frères-Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est lanef@ca-saintdie.fr
Workshops and encounters around the eponymous traditional folk instrument from the southern Vosges.
