Rencontre et cinéma Ciné Rex Tonnay-Boutonne
Rencontre et cinéma Ciné Rex Tonnay-Boutonne jeudi 16 octobre 2025.
Rencontre et cinéma
Ciné Rex 13 rue de l’église Tonnay-Boutonne Charente-Maritime
Début : 2025-10-16 20:30:00
fin : 2025-10-16
2025-10-16
Lumière l’aventure continue documentaire de Thierry Fremaux.
Il y a 130 ans les frères Lumières inventaient le cinéma…
à la suite du document rencontre avec Monsieur Laurent HUSSON.
Ciné Rex 13 rue de l’église Tonnay-Boutonne 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 34 16 cinerex17380@orange.fr
English :
Lumière l’aventure continue documentary by Thierry Fremaux.
130 years ago, the Lumière brothers invented cinema…
following the documentary, meeting with Laurent HUSSON.
German :
Lumière l’aventure continue Dokumentarfilm von Thierry Fremaux.
Vor 130 Jahren erfanden die Brüder Lumières das Kino…
im Anschluss an die Dokumentation Treffen mit Herrn Laurent HUSSON.
Italiano :
Lumière l’aventure continue , documentario di Thierry Fremaux.
130 anni fa, i fratelli Lumière inventarono il cinema…
dopo il documentario, un incontro con Laurent HUSSON.
Espanol :
Lumière l’aventure continue , documental de Thierry Fremaux.
Hace 130 años, los hermanos Lumière inventaron el cine…
tras el documental, un encuentro con Laurent HUSSON.
