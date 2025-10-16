Rencontre et cinéma Ciné Rex Tonnay-Boutonne

Rencontre et cinéma Ciné Rex Tonnay-Boutonne jeudi 16 octobre 2025.

Rencontre et cinéma

Ciné Rex 13 rue de l’église Tonnay-Boutonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 20:30:00

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

Lumière l’aventure continue documentaire de Thierry Fremaux.

Il y a 130 ans les frères Lumières inventaient le cinéma…

à la suite du document rencontre avec Monsieur Laurent HUSSON.

Ciné Rex 13 rue de l’église Tonnay-Boutonne 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 34 16 cinerex17380@orange.fr

English :

Lumière l’aventure continue documentary by Thierry Fremaux.

130 years ago, the Lumière brothers invented cinema…

following the documentary, meeting with Laurent HUSSON.

German :

Lumière l’aventure continue Dokumentarfilm von Thierry Fremaux.

Vor 130 Jahren erfanden die Brüder Lumières das Kino…

im Anschluss an die Dokumentation Treffen mit Herrn Laurent HUSSON.

Italiano :

Lumière l’aventure continue , documentario di Thierry Fremaux.

130 anni fa, i fratelli Lumière inventarono il cinema…

dopo il documentario, un incontro con Laurent HUSSON.

Espanol :

Lumière l’aventure continue , documental de Thierry Fremaux.

Hace 130 años, los hermanos Lumière inventaron el cine…

tras el documental, un encuentro con Laurent HUSSON.

L’événement Rencontre et cinéma Tonnay-Boutonne a été mis à jour le 2025-10-10 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme