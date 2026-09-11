Informations pratiques

Auterive

RENCONTRE ET CONCERT

EGLISE DE LA MADELEINE Auterive Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10 23:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Week-end en musique avec la Chorale Chanterive et la chorale l’Esperanza

Rencontre de chorales L’ESPERANZA (Arenys de Mar) / CHANTERIVE (Auterive) dans le cadre de l’accueil des choristes catalans par les choristes auterivains les 10 et 11 octobre

Concert le 10 octobre à 20h00, Eglise de Saint-Paul . .

EGLISE DE LA MADELEINE Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie

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English :

A Musical Weekend with the Chanterive Choir and the Esperanza Choir

L’événement RENCONTRE ET CONCERT Auterive a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE