RENCONTRE ET CONCERT Auterive
samedi 10 octobre 2026 · Auterive
Informations pratiques
Auterive
RENCONTRE ET CONCERT
EGLISE DE LA MADELEINE Auterive Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10 23:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Week-end en musique avec la Chorale Chanterive et la chorale l’Esperanza
Rencontre de chorales L’ESPERANZA (Arenys de Mar) / CHANTERIVE (Auterive) dans le cadre de l’accueil des choristes catalans par les choristes auterivains les 10 et 11 octobre
Concert le 10 octobre à 20h00, Eglise de Saint-Paul . .
EGLISE DE LA MADELEINE Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie
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English :
A Musical Weekend with the Chanterive Choir and the Esperanza Choir
L’événement RENCONTRE ET CONCERT Auterive a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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