Rencontre et concert avec Jean-Yves Bosseur et PTYX Tours

Rencontre et concert avec Jean-Yves Bosseur et PTYX

Jardin François 1er Tours Indre-et-Loire

Début : Samedi 2025-11-15 15:30:00

fin : 2025-11-15 17:30:00

2025-11-15

Dans le cadre de la prolongation de l’exposition La peinture en scène, le CCC OD accueille le compositeur Jean-Yves Bosseur et l’ensemble de musique contemporaine PTYX. Le concert sera précédé d’une rencontre avec le compositeur, par ailleurs philosophe spécialisé en esthétique…

Dans le cadre de la prolongation de l’exposition La peinture en scène, le CCC OD accueille le compositeur Jean-Yves Bosseur et l’ensemble de musique contemporaine PTYX.

Jean-Yves Bosseur a eu plusieurs fois l’occasion de travailler avec Olivier Debré, notamment en composant Hong Kong variations, une pièce de musique contemporaine inspirée par le rideau de scène de l’Opéra de Hong Kong, créé par Olivier Debré en 1989.

Aujourd’hui, il propose une nouvelle création musicale en hommage à Olivier Debré, avec la complicité de l’ensemble PTYX.

Le concert sera précédé d’une rencontre avec le compositeur, par ailleurs philosophe spécialisé en esthétique et plus spécifiquement sur les rapports entre arts visuels et musique. 0 .

Jardin François 1er Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

