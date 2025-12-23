Rencontre et conférence Le mal des montagnes un monde à réinventer, Carrefour des Patrimoines Campan

Rencontre et conférence Le mal des montagnes un monde à réinventer

Conférence sur la thématique du réchauffement climatique dans les Pyrénées.

Un événement organisé par l’association BINAROS Bagnères-de-Bigorre, avec l’accueil de l’association la Société des Amis de Madame Campan.

Le réchauffement climatique frappe plus fortement les montagnes que les plaines. Il est désormais difficile d’ignorer la fonte accélérée de nos glaciers pyrénéens, ainsi que la raréfaction d’un manteau neigeux digne de ce nom sur les sommets des Pyrénées.

À l’occasion de la parution du numéro spécial “Le mal des montagnes un monde à réinventer” (La Revue Dessinée, Reporterre, 2025, 176 pages), l’association BINAROS propose une rencontre pour penser collectivement l’avenir de nos montagnes.

Coordonné par la journaliste Laury-Anne Cholez, “Le mal des montagnes un monde à réinventer” interroge l’état et le devenir des montagnes, comme les choix des aménagements, ou les impacts des grands évènements internationaux tels que les Jeux Olympiques d’hiver de 2030. L’ouvrage explore aussi des pistes pratiques et alternatives pour réinventer une montagne plus vivable, moins en proie aux pollutions et destructions.

La rencontre se déroulera en présence de Laury-Anne Cholez, journaliste-coordinatrice de l’ouvrage et de Dirk Schmeller, directeur de recherche en écologie et conservation au CNRS, interrogé dans la revue. Il apportera un éclairage scientifique sur le réchauffement climatique et l’altération de la qualité de l’eau des lacs de montagne.

L’échange sera également enrichi par l’association Pyr’elles, qui œuvre pour une pratique de la montagne au féminin. Une sortie au lac de Montarrouye, réalisée avec Laury-Anne Cholez, et racontée dans la revue, servira de point d’appui pour échanger sur d’autres manières de pratiquer la montagne, plus attentives aux milieux naturels et aux personnes.

Avec la participation de la papeterie, librairie, beaux-arts Libr’Office de Bagnères-de-Bigorre qui proposera des exemplaires du “Le mal des montagnes un monde à réinventer” à la vente lors de cette rencontre. .

Conference on the theme of global warming in the Pyrenees.

An event organized by the Bagnères-de-Bigorre BINAROS association, and hosted by the Société des Amis de Madame Campan.

