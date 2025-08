Rencontre et débat avec Sylvie Chalaye Zébrures d’Automne Maison de la Francophonie Limoges

Rencontre et débat avec Sylvie Chalaye Zébrures d’Automne

Maison de la Francophonie 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne

Dans le cadre des Zébrures d’Automne, le festival des Francophonies, venez assister à la rencontre sur le thème de « Jean-Marie Serreau, aux origines d’un théâtre de la décolonisation ».

À l’occasion de la sortie du livre « Jean-Marie Serreau » (Actes SudPapiers), co-écrit avec Romain Fohr, Sylvie Chalaye revient sur le parcours de cet homme de théâtre, conscient des mutations de son époque et à l’affût du renouveau théâtral. Convaincu que l’universalisme occidental doit céder la place, il participe à décoloniser les imaginaires en révélant en France Kateb Yacine ou Aimé Césaire et en déployant au plateau des distributions polychromes. Son engagement esthétique et politique fait étonnement écho aux questionnements qui soulèvent le théâtre d’aujourd’hui. .

Maison de la Francophonie 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10

