Rencontre et dédicace Adélaïde de Clermont-Tonnerre Loches

Rencontre et dédicace Adélaïde de Clermont-Tonnerre

12 Rue de la République Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28 20:00:00

Date(s) :

2025-11-28

A l’occasion de la sortie de son roman récompensé par le prix Renaudot Je voulais vivre , Adélaïde de Clermont-Tonnerre sera présente à la librairie pour une rencontre suivie d’une séance de dédicace.

Réservation obligatoire.

12 Rue de la République Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 28 49 libloiseaubleu@gmail.com

English :

To mark the release of her Prix Renaudot-winning novel Je voulais vivre , Adélaïde de Clermont-Tonnerre will be present at the bookshop for a meeting followed by a signing session.

Reservations required.

German :

Anlässlich der Veröffentlichung ihres mit dem Prix Renaudot ausgezeichneten Romans Je voulais vivre wird Adélaïde de Clermont-Tonnerre in der Buchhandlung zu einem Treffen mit anschließender Signierstunde anwesend sein.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Italiano :

In occasione dell’uscita del suo romanzo Je voulais vivre , vincitore del premio Renaudot, Adélaïde de Clermont-Tonnerre sarà in libreria per un incontro seguito da una sessione di autografi.

È indispensabile la prenotazione.

Espanol :

Con motivo del lanzamiento de su novela ganadora del premio Renaudot Je voulais vivre , Adélaïde de Clermont-Tonnerre estará en la librería para un encuentro seguido de una sesión de firmas.

Imprescindible reservar.

