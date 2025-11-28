Rencontre et dédicace Adélaïde de Clermont-Tonnerre Loches
12 Rue de la République Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 18:00:00
fin : 2025-11-28 20:00:00
Date(s) :
2025-11-28
A l’occasion de la sortie de son roman récompensé par le prix Renaudot Je voulais vivre , Adélaïde de Clermont-Tonnerre sera présente à la librairie pour une rencontre suivie d’une séance de dédicace.
Réservation obligatoire.
12 Rue de la République Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 28 49 libloiseaubleu@gmail.com
English :
To mark the release of her Prix Renaudot-winning novel Je voulais vivre , Adélaïde de Clermont-Tonnerre will be present at the bookshop for a meeting followed by a signing session.
Reservations required.
German :
Anlässlich der Veröffentlichung ihres mit dem Prix Renaudot ausgezeichneten Romans Je voulais vivre wird Adélaïde de Clermont-Tonnerre in der Buchhandlung zu einem Treffen mit anschließender Signierstunde anwesend sein.
Eine Reservierung ist erforderlich.
Italiano :
In occasione dell’uscita del suo romanzo Je voulais vivre , vincitore del premio Renaudot, Adélaïde de Clermont-Tonnerre sarà in libreria per un incontro seguito da una sessione di autografi.
È indispensabile la prenotazione.
Espanol :
Con motivo del lanzamiento de su novela ganadora del premio Renaudot Je voulais vivre , Adélaïde de Clermont-Tonnerre estará en la librería para un encuentro seguido de una sesión de firmas.
Imprescindible reservar.
