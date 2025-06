Rencontre et dédicace au Bonn’Art café La Grande Vigne, 16390 Bonnes Bonnes 28 juin 2025 07:00

Au Bonn’Art Café, rencontre et dédicace avec l’autrice Judith Rapet, autour de son dernier ouvrage

Des Femmes Françaises sous l’Occupation .

La Grande Vigne, 16390 Bonnes Au bonn’Art café

Bonnes 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 34 bonnartcafe@gmail.com

English : Rencontre et dédicace au Bonn’Art café

At Bonn’Art Café, meet and book signing with author Judith Rapet, about her latest book ‘Des Femmes Françaises sous l’Occupation’.

German : Rencontre et dédicace au Bonn’Art café

Im Bonn’Art Café: Treffen und Signierstunde mit der Autorin Judith Rapet zu ihrem neuesten Werk

« Des Femmes Françaises sous l’Occupation » (Französische Frauen unter der Besatzung).

Italiano : Rencontre et dédicace au Bonn’Art café

Al Bonn’Art Café, incontro e firma del libro con l’autrice Judith Rapet, sul suo ultimo libro

« Des Femmes Françaises sous l’Occupation ».

Espanol : Rencontre et dédicace au Bonn’Art café

En Bonn’Art Café, encuentro y firma de libros con la autora Judith Rapet, sobre su último libro

« Des Femmes Françaises sous l’Occupation » (Mujeres francesas bajo la ocupación).

