Rencontre et dédicace avec Adeline Martin Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont

Rencontre et dédicace avec Adeline Martin

Place du Roi Saint-Judicaël Office de tourisme de Brocéliande Paimpont Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

À l’occasion de la clôture de l’exposition “Échos des ronces”, rencontrez l’illustratrice, découvrez son univers.

Dédicace, dessin en live et échange.

Le samedi 13 décembre à partir de 14h Accès libre .

