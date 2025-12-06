Rencontre et dédicace avec Alain Bougrain Dubourg autour de son dernier livre Espace Nature Rochefort

Rencontre et dédicace avec Alain Bougrain Dubourg autour de son dernier livre

Espace Nature 35 rue Audry de Puyravault Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Rencontre et dédicace avec Alain Bougrain Dubourg autour de son dernier livre la biodiversité pour les nuls .

.

Espace Nature 35 rue Audry de Puyravault Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44

English : Meeting and book signing with Alain Bougrain Dubourg about his latest book

Meet and greet with Alain Bougrain Dubourg and book signing for his latest book, ‘Biodiversity for Dummies’.

German : Treffen und Signierstunde mit Alain Bougrain Dubourg zu seinem neuesten Buch

Treffen und Signierstunde mit Alain Bougrain Dubourg zu seinem neuesten Buch „La biodiversité pour les nuls” (Biodiversität für Dummies).

Italiano :

Incontro e firma del libro con Alain Bougrain Dubourg sul suo ultimo libro Biodiversity for Dummies .

Espanol :

Encuentro y firma de libros con Alain Bougrain Dubourg sobre su último libro Biodiversity for Dummies .

L’événement Rencontre et dédicace avec Alain Bougrain Dubourg autour de son dernier livre Rochefort a été mis à jour le 2025-11-17 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime