Rencontre et dédicace avec Alix Naudot Guillerm Bibliothèque Médiathèque Ludotheque Lampaul-Guimiliau

Rencontre et dédicace avec Alix Naudot Guillerm Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque Médiathèque Ludotheque Finistère

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Illustratrice et autrice, Alix Naudot Guillerm a un univers bien à elle. Avec son premier roman À la recherche de l’esprit renard, elle nous transporte dans un univers unique inspiré du Japon et des œuvres du Studio Ghibli.

Autodidacte, elle maîtrise gouache et peinture à l’huile et donne vie à des créatures fantastiques. Parmi elles les lùmii, ces esprits végétaux aux grands yeux lumineux qui peuvent nous rappeler les chaos moussus de la Forêt d’Huelgoat.

Découvrez ces esprits mystérieux dans À la recherche de l’esprit renard, et faites la connaissance de Merle, un jeune garçon dont les rêves pourraient avoir bien plus de sens qu’il ne l’imagine.

Bibliothèque Médiathèque Ludotheque 6 Place du Villers 29400 Lampaul-Guimiliau Lampaul-Guimiliau 29400 Finistère Bretagne 0750142725 https://mediatheques.paysdelandi.com/

CCPL, Alix Naudot Guillerm