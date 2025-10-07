Rencontre et dédicace avec Anna DELNERI à La Roche-Chalais La Roche-Chalais

Rencontre et dédicace avec Anna DELNERI à La Roche-Chalais La Roche-Chalais mardi 7 octobre 2025.

Rencontre et dédicace avec Anna DELNERI à La Roche-Chalais

La Roche-Chalais Dordogne

Mardi 07 Octobre 2025 à 18 h Rencontre & dédicace avec Anna DELNERI Présentation de ses

livres Année de foin, année de rien , Le plumier de Célestine , Nina Verre de l’amitié en fin

de séance. Gratuit et ouvert à tous Médiathèque municipale (14, rue de l’Apre-Côte)

Contact Tél. 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr .

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 67 90

English : Rencontre et dédicace avec Anna DELNERI à La Roche-Chalais

Tuesday, October 07, 2025 at 6pm: Meeting & signing session with Anna DELNERI ? Presentation of her

books » Année de foin, année de rien « , » Le plumier de Célestine « , » Nina » Verre de l?amitié en fin

session. Free and open to all Médiathèque municipale (14, rue de l’Apre-Côte)

German : Rencontre et dédicace avec Anna DELNERI à La Roche-Chalais

Dienstag, 07. Oktober 2025 um 18 Uhr: Treffen & Signierstunde mit Anna DELNERI? Vorstellung ihrer

bücher « Année de foin, année de rien », « Le plumier de Célestine », « Nina »

der Sitzung. Kostenlos und für alle zugänglich Mediathek der Gemeinde (14, rue de l’Apre-Côte)

Italiano :

Martedì 07 ottobre 2025 alle ore 18.00: Incontro e firma con Anna DELNERI ? Presentazione dei suoi

libri » Année de foin, année de rien « , » Le plumier de Célestine « , » Nina » Verre de l’amitié en fin

alla fine della sessione. Gratuito e aperto a tutti Médiathèque municipale (14, rue de l’Apre-Côte)

Espanol : Rencontre et dédicace avec Anna DELNERI à La Roche-Chalais

Martes 07 de octubre de 2025 a las 18.00 h: Encuentro y sesión de firmas con Anna DELNERI ? Presentación de sus

libros » Année de foin, année de rien « , » Le plumier de Célestine « , » Nina » Verre de l’amitié en fin

al final de la sesión. Gratuito y abierto a todos Médiathèque municipale (14, rue de l’Apre-Côte)

