Rencontre et dédicace avec Anne Secret, autrice du livre Le nord-sud . Les Bucoliques Le Tréport
Rencontre et dédicace avec Anne Secret, autrice du livre Le nord-sud . Les Bucoliques Le Tréport samedi 28 mars 2026.
Rencontre et dédicace avec Anne Secret, autrice du livre Le nord-sud .
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 18:00:00
fin : 2026-03-28 20:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Rencontre avec Anne Secret. Dédicace .
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr
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English : Rencontre et dédicace avec Anne Secret, autrice du livre Le nord-sud .
L’événement Rencontre et dédicace avec Anne Secret, autrice du livre Le nord-sud . Le Tréport a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers