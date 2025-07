Rencontre et dédicace avec Bruno Bertin Paimpont

Rencontre et dédicace avec Bruno Bertin Paimpont jeudi 31 juillet 2025.

Rencontre et dédicace avec Bruno Bertin

1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-31 14:00:00

fin : 2025-07-31

Date(s) :

2025-07-31

Dessinateur, scénariste et coloriste, Bruno Bertin, chevalier des arts et des lettres, réalise sa première bande dessinée en 1990, une aventure qui se passe dans sa ville natale Fougères . Après son premier méfait, il décide, « pour le plus grand bien de ses lecteurs », de continuer…

Il est le créateur de la célèbre série des Aventures de Vick et Vicky qui compte aujourd’hui 24 aventures, des romans, des jeux de 7 familles et un premier jeu coopératif intitulé « Brocéliande et le grimoire des secrets ».

Cette série intergénérationnelle fête cette année ses 30 ans.

La forêt de Paimpont est le site privilégié de la trilogie « Les sorcières de Brocéliande ». Vick, Vicky et ses amis sillonnent à travers la forêt mytique de Brocéliande et donnent l’occasion aux lecteurs de rencontrer les habitants de ce site à travers les légendes arthuriennes.

Il est également le créateur de la série BD Zoo Dingo et de la collection Pourquoi… entre autres. .

1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre et dédicace avec Bruno Bertin Paimpont a été mis à jour le 2025-07-25 par Office de Tourisme de Brocéliande