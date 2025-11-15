Rencontre et dédicace avec Carolane Lomme Place de la gare Sévérac d’Aveyron

Rencontre et dédicace avec Carolane Lomme

Place de la gare La Petite Vitesse Sévérac d’Aveyron Aveyron

Venez rencontrer l’autrice Carolane Lomme et son univers lors d’une séance dédicace !

Rendez-vous jeudi 11 décembre de 9h30 à 12h à la libraire Les Mots à l’Envers, les Mots à l’Endroit, et rencontrez l’autrice Carolane Lomme pour une présentation de son roman Le secret d’Adam Parvus. Une belle occasion d’échanger avec l’autrice sur son œuvre et son processus de création ! .

Place de la gare La Petite Vitesse Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 72 15 lesmotsalenverslibrairie@gmail.com

English :

Come and meet author Carolane Lomme and her world at a signing session!

German :

Lernen Sie die Autorin Carolane Lomme und ihre Welt bei einer Signierstunde kennen!

Italiano :

Venite a conoscere l’autrice Carolane Lomme e il suo mondo durante una sessione di autografi!

Espanol :

Venga a conocer a la autora Carolane Lomme y su mundo en una sesión de firmas

