Plongez dans l’univers de Chris Wood, où magie et divinités se lient !

Auteur de plusieurs livres à récit Fantasy, Chris Wood ne se prédestinait pas à ce parcours. Il écrit sa première nouvelle « Kyria » puis enchaîne avec la publication du premier tome « Les Cycles d’Eriane » qui se compose en trois tomes et quatre nouvelles. .

16 Rue Hippolyte Boyer

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 7 82 83 68 94

English :

Immerse yourself in the world of Chris Wood, where magic and divinities come together!

German :

Tauche ein in die Welt von Chris Wood, in der Magie und Gottheiten miteinander verbunden sind!

Italiano :

Immergetevi nel mondo di Chris Wood, dove magia e divinità si fondono!

Espanol :

Sumérgete en el mundo de Chris Wood, donde la magia y las divinidades se dan la mano

