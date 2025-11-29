Rencontre et dédicace avec Christian Kermoal Librairie Gwalarn Lannion

Rencontre et dédicace avec Christian Kermoal

Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-29 10:30:00

fin : 2025-11-29 12:30:00

La librairie Gwalarn a le plaisir d’accueillir en dédicace Christian Kermoal pour son livre L’ours, les Ottomans et le Cordon bleu Le cahier d’arithmétique de Jacques Aurégan, paysan breton du temps des Lumières (1764-1765).

Christian Kermoal est docteur en histoire, chercheur associé au laboratoire Tempora de l’Université Rennes 2 et membre de la Société d’émulation des Côtes d’Armor. Ses recherches portent sur l’histoire sociale, culturelle et politique des populations rurales bretonnes du XVIè au XVIIIè siècle.

L’historien a été mis en possession d’un document assez exceptionnel un cahier d’arithmétique de 120 pages couverts d’exercices, de problèmes et contenant une vingtaine de dessins de l’auteur. Un cahier d’école d’un écolier datant de 1764, rédigé par un paysan Bas-Breton originaire de Ploubezre, Jacques Aurégan, venu apprendre à compter mais aussi à parler le français à Saint-Brieuc. Attiré par les dessins qui sont remarquables, il a ensuite (et surtout) été séduit par l’arithmétique, le mode d’apprentissage, la teneur des exercices.

Ce type de cahier est rare ; on en connaît très peu en France qui allient arithmétique et dessins. L’équipe de recherche composée de Christian Kermoal, Olivier Charles et Georges Provost, s’est penchée sur ce document.

Christian Kermoal a travaillé sur l’origine de l’auteur, sa position sociale, sa famille. Il a étudié la composition du cahier, les dessins, l’apprentissage de l’arithmétique, la société apparaissant à travers les exercices, l’ouverture sur le monde.

Olivier Charles s’est attaché à définir le cadre briochin des études de Jacques Aurégan, l’apprentissage dans les petites écoles, l’éducation au collège et dans les écoles des Frères, un cadre très difficile à cerner en Bretagne et à ce jour très mal connu.

Georges Provost a quant à lui travaillé sur le contenu religieux des dessins et des exercices, les dates religieuses rythmant les travaux de Jacques Aurégan. Son travail démontre l’appartenance de l’écolier à une société dévote appliquant, même dans le Trégor, les préceptes du concile de Trente.

Avec L’ours, les Ottomans et le Cordon bleu, les éditions À l’Ombre des mots de Pabu publient le sixième ouvrage de la collection Histoire localisée. L’exploration du cahier d’arithmétique de Jacques Aurégan est une fenêtre ouverte sur la formation individuelle, sociale, politique et religieuse des notables paysans de Basse-Bretagne à quelques années de la Révolution. .

