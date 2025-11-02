Rencontre et dédicace avec Christophe Cazenove Médiathèque Varadier d’Estourmel Saint-Andiol

Rencontre et dédicace avec Christophe Cazenove

Samedi 13 décembre 2025 de 10h à 12h et de 14h à 16h. Médiathèque Varadier d’Estourmel Château de St-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Rencontre dédicace avec Christophe Cazenove

Christophe Cazenove est un scénariste majeur de la bande dessinée jeunesse. Il s’est d’abord fait connaître avec des séries humoristiques autour des métiers (les pompiers, les gendarmes…). C’est aussi et surtout le tonton des fameuses Sisters , ces deux sœurs aux caractères bien trempés que les enfants adorent ! Passionné par l’antiquité, Il scénarise la série des Petits Mythos.



Rencontre et dédicace samedi 13 décembre de 10h à 12h et de 14h à 16h.



Une exposition autour de ses Bandes dessinées Les Sisters et Les Petits Mythos sera proposée au sein de la médiathèque tout au long du mois de décembre.



Entrée libre. .

Médiathèque Varadier d’Estourmel Château de St-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 06 74 mediatheque@st-andiol.fr

English :

Signing session with Christophe Cazenove

German :

Autogrammstunde mit Christophe Cazenove

Italiano :

Sessione di firme con Christophe Cazenove

Espanol :

Sesión de firmas con Christophe Cazenove

