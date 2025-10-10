Rencontre et dédicace avec Delphine Bertholon Thionville

Rencontre et dédicace avec Delphine Bertholon

46 rue de Paris Thionville Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-10 18:00:00

fin : 2025-10-10 20:30:00

Au printemps dernier, un jury de lecteurs et de libraire a choisi parmi plusieurs ouvrages le lauréat du premier Prix du 5 la lauréate est Delphine Bertholon avec sa « Baronne perchée » !

Nous vous invitons à découvrir l’autrice lors d’un événement exceptionnel en trois temps

– dédicace à partir de 18 heures,

– rencontre et remise du prix à 19 heures,

– puis discussions autour d’un verre.

Nous espérons vous voir nombreux lors de cette occasion.Tout public

46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr

English :

Last spring, a jury of readers and booksellers selected the winner of the first Prix du 5 from among several books: the winner was Delphine Bertholon with her « Baronne perchée »!

We invite you to discover the author at an exceptional three-part event:

– book signing from 6 p.m,

– meeting and award ceremony at 7 p.m,

– followed by discussions over a drink.

We hope to see many of you there.

German :

Im vergangenen Frühjahr wählte eine Jury aus Lesern und Buchhändlern aus mehreren Werken den Gewinner des ersten Preises von 5: Die Preisträgerin ist Delphine Bertholon mit ihrer « Baronne perchée »!

Wir laden Sie ein, die Autorin bei einer außergewöhnlichen Veranstaltung in drei Phasen kennenzulernen:

– signierstunde ab 18 Uhr,

– treffen und Preisverleihung um 19 Uhr,

– anschließend Gespräche bei einem Getränk.

Wir hoffen, Sie bei dieser Gelegenheit zahlreich begrüßen zu dürfen.

Italiano :

La scorsa primavera, una giuria di lettori e librai ha scelto il vincitore del primo Prix du 5 tra una selezione di libri: il vincitore è stato Delphine Bertholon con il suo « Baronne perchée »!

Vi invitiamo a scoprire l’autrice in un evento eccezionale diviso in tre parti:

– firma del libro alle 18.00

– incontro e cerimonia di premiazione alle 19.00,

– seguito da un dibattito davanti a un drink.

Speriamo di vedervi numerosi.

Espanol :

La primavera pasada, un jurado de lectores y libreros eligió al ganador del primer Prix du 5 entre una selección de libros: ¡la ganadora fue Delphine Bertholon con su « Baronne perchée »!

Le invitamos a descubrir a la autora en un excepcional acto en tres partes:

– firma de libros a partir de las 18.00 h

– encuentro y entrega de premios a las 19 h,

– seguida de un coloquio en torno a una copa.

Esperamos ver a muchos de ustedes.

