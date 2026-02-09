Rencontre et dédicace avec Didier Sarrassat Ehpad Gerbéviller

Rencontre et dédicace avec Didier Sarrassat

Rencontre dédicace avec Didier Sarrassat et les colporteurs. En 2023, l’association Les colporteurs a recueilli des témoignages d’anciens du territoire de Bruyères. Ceci a donné lieu à un spectacle et à la publication de Racont’ôir autrefois . Vidéo du spectacle, lecture de témoignages, échanges, goûter convivial… Gratuit, ouvert à tous. Animation organisée en partenariat avec l’Ehpad, l’habitat inclusif Les primevères et la médiathèque municipale Le P’tit Baz’Art

Renseignements à la médiathèque au 03 83 42 71 58 ou par mail à mediatheque@gerbeviller.frTout public

English :

Signing session with Didier Sarrassat and Les colporteurs. In 2023, the Les colporteurs association collected testimonials from former residents of the Bruyères area. This gave rise to a show and the publication of Racont?ôir autrefois . Video of the show, reading of testimonies, discussion, convivial snack? Free, open to all. Event organized in partnership with the Ehpad, the inclusive habitat Les primevères and the municipal media library Le P?tit Baz?Art

Information from the media library on 03 83 42 71 58 or by e-mail at mediatheque@gerbeviller.fr

