Rencontre et dédicace avec Elisabeth Delaygue Fnac de Vichy Centre Commercial les Quatre Chemins Vichy

Début : Samedi 2025-08-23 13:00:00

fin : 2025-08-23 18:30:00

2025-08-23

La Fnac de Vichy a le plaisir de recevoir Elisabeth Delaygue en séance de dédicaces pour présenter son livre “La petite personne”, le samedi 23 août de 13h à 18h30.

Fnac de Vichy Centre Commercial les Quatre Chemins 35 rue Lucas Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 57 89 81 vendeur.livre.vichy@fnac.com

English :

Fnac Vichy is delighted to welcome Elisabeth Delaygue for a signing session to present her book « La petite personne », on Saturday August 23 from 1pm to 6.30pm.

German :

Der Fnac in Vichy freut sich, Elisabeth Delaygue zu einer Signierstunde zu empfangen, um ihr Buch « La petite personne » am Samstag, den 23. August von 13 Uhr bis 18.30 Uhr vorzustellen.

Italiano :

La Fnac Vichy è lieta di accogliere Elisabeth Delaygue per la firma del libro sabato 23 agosto dalle 13.00 alle 18.30.

Espanol :

Fnac Vichy se complace en recibir a Elisabeth Delaygue para una firma de libros el sábado 23 de agosto de 13:00 a 18:30.

