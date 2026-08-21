Rencontre et dédicace avec Éric Savoldelli, Bibliothèque municipale Vallouise-Pelvoux, Vallouise-Pelvoux
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque municipale Vallouise-Pelvoux · Vallouise-Pelvoux
Informations pratiques
Rencontre et dédicace avec Éric Savoldelli Vendredi 2 octobre, 18h30 Bibliothèque municipale Vallouise-Pelvoux Hautes-Alpes
70 places
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00
La bibliothèque accueille Éric Savoldelli qui présente au public son premier roman graphique : Mona
Un temps d’échange qui se poursuivra par une séance de dédicace et un apéritif partagé.
Bibliothèque municipale Vallouise-Pelvoux 17 impasse des Narcisses, 05340 Vallouise-Pelvoux Vallouise-Pelvoux 05290 Vallouise Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0488038202 http://www.vallouise-pelvoux.fr À proximité : parking et arrêt de bus
Accès PMR, ascenseur
Biblis en folie 2026
© Éric Savoldelli