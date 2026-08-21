Rencontre et dédicace avec Éric Savoldelli, Bibliothèque municipale Vallouise-Pelvoux, Vallouise-Pelvoux

Informations pratiques

Rencontre et dédicace avec Éric Savoldelli Vendredi 2 octobre, 18h30 Bibliothèque municipale Vallouise-Pelvoux Hautes-Alpes

70 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

La bibliothèque accueille Éric Savoldelli qui présente au public son premier roman graphique : Mona

Un temps d’échange qui se poursuivra par une séance de dédicace et un apéritif partagé.

Bibliothèque municipale Vallouise-Pelvoux 17 impasse des Narcisses, 05340 Vallouise-Pelvoux Vallouise-Pelvoux 05290 Vallouise Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0488038202 http://www.vallouise-pelvoux.fr À proximité : parking et arrêt de bus

Accès PMR, ascenseur

Biblis en folie 2026

© Éric Savoldelli