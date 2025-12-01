Rencontre et dédicace avec Erwan L’ÉLÉOUET à la Thalasso Roz Marine Plage de Trestraou Perros-Guirec

Rencontre et dédicace avec Erwan L’ÉLÉOUET à la Thalasso Roz Marine

Plage de Trestraou 58, boulevard Thalassa Perros-Guirec Côtes-d'Armor

20 décembre 2025, 15h00

17h00

2025-12-20

Nous aurons le plaisir d’accueillir l’auteur, journaliste et réalisateur

Erwan L’ELEOUET en dédicace le 20 décembre pour son très beau Livre sur le Chanteur RENAUD.

Erwan est originaire de LANNION et il nous fait l’honneur à nouveau de venir vers nous pour sa nouveauté littéraire.

20/12 RENCONTRE DEDICACE

• 15h 15h45 échange sur la création du livre

• 16h 17h dédicace

LIEU ROZ MARINE THALASSO

C’est un magnifique ouvrage riche de sincérité, d’archives personnelles du chanteur.

Un portrait très intime.

C’est un récit de l’intérieur que Renaud et ses proches nous offrent au travers de ce livre

Un cadeau idéal pour cette fin d’année.

Entrée libre. .

