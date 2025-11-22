Rencontre et dédicace avec Jacques Van Geen Librairie de l’Angle Rouge Douarnenez

Rencontre et dédicace avec Jacques Van Geen

Librairie de l’Angle Rouge 9 Rue de l’Hôpital Douarnenez Finistère

Début : 2025-11-22 11:30:00

fin : 2025-11-22

Le Musée des bateaux imaginaires (éd. Glénat):

Dans cet extravagant cabinet de curiosités nautiques, Jacques Van Geen et Philippe Laborde ont réuni les portraits des plus beaux, des plus invraisemblables ou des plus intéressants des navires, pourvu qu’ils n’existent pas ou qu’ils n’aient jamais vraiment fonctionné…

Un panorama jubilatoire d’images de quelque quatre-vingt-dix navires imaginaires, de la gravure rupestre à la vision 3D et du croquis de Léonard de Vinci au manga. Au-delà de la beauté et de la diversité des représentations, ces navires imaginaires composent à petites touches un tableau original de l’histoire nautique et de la culture maritime. Une collection unique et elle-même imaginaire qui célèbre le pouvoir de l’imagination sur toutes les mers du monde. .

