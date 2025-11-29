Rencontre et dédicace avec Jean-Charles Guichen Librairie Gwalarn Lannion

Rencontre et dédicace avec Jean-Charles Guichen

Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-29 15:30:00

fin : 2025-11-29 17:30:00

2025-11-29

La librairie Gwalarn a le plaisir de recevoir en dédicace le musicien pleumeurois Jean-Charles Guichen pour son nouvel album Panorama.

Jean-Charles Guichen grand maître de la guitare celtique, revient avec Panorama, son septième album solo. Guitariste hors pair, compositeur et arrangeur, il est reconnu pour sa maîtrise singulière de l’accordage DADGAD. Avec cet opus acoustique, le musicien retrace quarante années de scène, depuis ses débuts avec le groupe Ar Re Yaouank jusqu’à aujourd’hui. Entre rétrospective et introspection, Panorama célèbre la famille, la mémoire et la Bretagne, avec un livret illustré de photos personnelles, en hommage à ses ancêtres. Un album-anniversaire fort et lumineux, témoin d’un héritage vivant. .

Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 40 53

