Rencontre et dédicace avec Jean Paillot

9 Jacques Kablé Brumath Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 12:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Lors de cette rencontre, il vous présentera ses ouvrages, roman et bandes dessinées. Vous aurez la possibilité d’acheter les livres et de les faire dédicacer sur place.

Avocat au barreau de Strasbourg depuis 1992, Jean Paillot enseigne également le droit de la santé depuis 2007. Passionné d’histoire, il a commencé par écrire des ouvrages de généalogie familiale. Puis il s’est naturellement tourné vers l’histoire locale alsacienne. Lors de cette rencontre, il vous présentera ses ouvrages, roman et bandes dessinées. Vous aurez la possibilité d’acheter les livres et de les faire dédicacer sur place. 0 .

9 Jacques Kablé Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 52 52 87 mediatheque.brumath@agglo-haguenau.fr

English :

At this meeting, he will present his novels and comic books. You’ll have the chance to buy the books and have them signed on the spot.

German :

Bei diesem Treffen wird er Ihnen seine Werke, Roman und Comics, vorstellen. Sie haben die Möglichkeit, die Bücher zu kaufen und sie vor Ort signieren zu lassen.

Italiano :

In questo incontro presenterà i suoi romanzi e fumetti. Sarà possibile acquistare i libri e farseli autografare sul posto.

Espanol :

En este encuentro presentará sus novelas y cómics. Tendrá la oportunidad de comprar los libros y de que se los firmen allí mismo.

L’événement Rencontre et dédicace avec Jean Paillot Brumath a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau