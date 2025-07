Rencontre et dédicace avec la mangaka SaToLou Fnac de Vichy Centre Commercial les Quatre Chemins Vichy

Rencontre et dédicace avec la mangaka SaToLou

Fnac de Vichy Centre Commercial les Quatre Chemins 35 rue Lucas Vichy Allier

Début : 2025-07-06 14:30:00

fin : 2025-07-06 16:30:00

2025-07-06

SaToLou a 27 ans. Elle est assistante vétérinaire, pompier volontaire et vit près de Nantes.

Passionnée par les animaux et l’aquarelle, elle est aussi diplômée de l’école d’art LISAA de Nantes.

Elle intègre le Kippon Dream en 2022 après avoir remporté le

Fnac de Vichy Centre Commercial les Quatre Chemins 35 rue Lucas Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 57 89 81 vendeur.livre.vichy@fnac.com

English :

SaToLou is 27 years old. She is a veterinary assistant and volunteer firefighter, and lives near Nantes.

Passionate about animals and watercolors, she is also a graduate of the LISAA art school in Nantes.

She joins the Kippon Dream in 2022 after winning the

German :

SaToLou ist 27 Jahre alt. Sie ist Tierarzthelferin, arbeitet bei der Freiwilligen Feuerwehr und lebt in der Nähe von Nantes.

Sie hat eine Leidenschaft für Tiere und Aquarellmalerei und ist Absolventin der Kunstschule LISAA in Nantes.

Sie wird 2022 in den Kippon Dream aufgenommen, nachdem sie das

Italiano :

SaToLou ha 27 anni. È assistente veterinaria e vigile del fuoco volontario e vive vicino a Nantes.

Appassionata di animali e acquerelli, si è anche diplomata alla scuola d’arte LISAA di Nantes.

Entrerà a far parte del Sogno di Kippon nel 2022 dopo aver vinto il concorso

Espanol :

SaToLou tiene 27 años. Es auxiliar veterinaria y bombera voluntaria, y vive cerca de Nantes.

Apasionada de los animales y de la acuarela, también se graduó en la escuela de arte LISAA de Nantes.

Entrará a formar parte del Sueño Kippon en 2022 tras ganar el premio

