Rencontre et dédicace avec l’auteur Vincent Valinducq Salle des fêtes Montaudin
Salle des fêtes 8 rue des Poules Montaudin Mayenne
Début : 2025-10-03 14:30:00
Rencontre avec l’auteur Vincent Valinducq autour de son livre sur les aidants
Venez échanger autour du rôle des aidants et découvrir un témoignage inspirant.
Organisé par l’EHPAD Eugène Marie de Montaudin et l’EHPAD Bellevue de Saint Denis de Gastines .
Salle des fêtes 8 rue des Poules Montaudin 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 33 12
English :
Meeting with author Vincent Valinducq to discuss his book on caregivers
German :
Treffen mit dem Autor Vincent Valinducq zu seinem Buch über pflegende Angehörige
Italiano :
Incontro con lo scrittore Vincent Valinducq per discutere del suo libro sui badanti
Espanol :
Encuentro con el escritor Vincent Valinducq para hablar de su libro sobre los cuidadores
