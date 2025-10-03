Rencontre et dédicace avec l’auteur Vincent Valinducq Salle des fêtes Montaudin

Rencontre et dédicace avec l’auteur Vincent Valinducq

Salle des fêtes 8 rue des Poules Montaudin Mayenne

Rencontre avec l’auteur Vincent Valinducq autour de son livre sur les aidants

Venez échanger autour du rôle des aidants et découvrir un témoignage inspirant.

Vendredi 3 octobre

14h30

Organisé par l’EHPAD Eugène Marie de Montaudin et l’EHPAD Bellevue de Saint Denis de Gastines .

Salle des fêtes 8 rue des Poules Montaudin 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 33 12

English :

Meeting with author Vincent Valinducq to discuss his book on caregivers

German :

Treffen mit dem Autor Vincent Valinducq zu seinem Buch über pflegende Angehörige

Italiano :

Incontro con lo scrittore Vincent Valinducq per discutere del suo libro sui badanti

Espanol :

Encuentro con el escritor Vincent Valinducq para hablar de su libro sobre los cuidadores

