Rencontre et dédicace avec Lawrence RASSON, invité BRUCERO Paimpont

Rencontre et dédicace avec Lawrence RASSON, invité BRUCERO Paimpont jeudi 14 août 2025.

Rencontre et dédicace avec Lawrence RASSON, invité BRUCERO

1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-14 14:00:00

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-14

Lawrence RASSON A l’occasion de l’exposition « Forêt et rivages enchantés » l’artiste, en dédicaces, vous partagera so univers coloré et imaginaire peuplé de fées et d’elfes.

BRUCERO Illustrateur de la féérie, habitué des lieux, il vous partagera son univers fantastique. Il aime rencontrer son public pour des échanges et des dédicaces. .

1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre et dédicace avec Lawrence RASSON, invité BRUCERO Paimpont a été mis à jour le 2025-07-25 par Office de Tourisme de Brocéliande