Rencontre et dédicace avec le photographe Alexandre Bès Obernai

Rencontre et dédicace avec le photographe Alexandre Bès

Pôle culturel, cour Athic Obernai Bas-Rhin

Début : Jeudi 2026-02-05 19:00:00

fin : 2026-02-05 20:30:00

2026-02-05

Rencontre et dédicace avec le photographe animalier Alexandre Bès. Il vous partagera la beauté du monde sauvage à travers des clichés saisissants et uniques, et vous ralliera à sa cause, la protection de la biodiversité.

Dans le cadre de l’exposition de photographies animalières Kenya, Joyau de l’Afrique , venez rencontrer le photographe Alexandre Bès. l’occasion d’en savoir plus sur le travail de photographe animalier et la préservation de la nature sauvage.

La conférence sera suivi d’une séance de dédicace. .

Pôle culturel, cour Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 18 20 mediatheque@obernai.fr

English :

Meeting and signing session with wildlife photographer Alexandre Bès. He’ll share with you the beauty of the wild world through his unique and striking images, and rally you to his cause of protecting biodiversity.

