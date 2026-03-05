Rencontre et dédicace avec les commissaires de l’exposition Rêver Royan rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

Rencontre et dédicace avec les commissaires de l’exposition Rêver Royan

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 16:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Venez rencontrer les artistes Anne Eliayan et Christian Pic, concepteurs de l’exposition Rêver Royan, présentée au CIAP à partir du 10 avril.

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

English :

Come and meet artists Anne Eliayan and Christian Pic, creators of the exhibition Rêver Royan, presented at CIAP from April 10.

L'événement Rencontre et dédicace avec les commissaires de l'exposition Rêver Royan Royan a été mis à jour le 2026-03-05 par Mairie de Royan